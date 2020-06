Il Napoli sta visionando moltissimi calciatori per il mercato estivo in vista delle varie possibili cessioni. Alcuni di questi giocano in Bundesliga, uno dei pochissimi campionati ad essere ripartiti già a metà maggio. In questo articolo vogliamo analizzare qual è stata la ripresa dei giocatori che piacciono al d.s. Giuntoli e se effettivamente potrebbero far comodo alla formazione azzurra. È chiaro però, che finora si sono giocate solamente 5 giornate in Germania e quindi non tutti hanno ritrovato da subito il loro stato di forma migliore.

A gennaio gli azzurri avevano fatto un tentativo per il numero 9 del Mainz Jean-Philippe Mateta, offrendo circa 20 milioni di euro. L’affare non si è mai concretizzato ma il Napoli ci starebbe ripensando per la prossima stagione.

Il 22enne francese ha giocato 4 delle 5 gare disputate dai suoi al rientro in campo. Dopo essere subentrato nella ripresa di Mainz-Lipsia 0-5, è partito dal primo minuto nella trasferta di Berlino contro l’Union, giocando discretamente bene. Nella successiva sfida persa in casa contro l’Hoffeneim è invece uscito al termine del primo tempo. Mentre domenica ha giocato titolare nella vittoria per 0-2 sul campo del Francoforte; unica nota un gol annullato per fuorigioco sugli sviluppi di una ripartenza e un errore abbastanza clamoroso sotto porta.

Nel complesso Mateta è un attaccante che partecipa alla manovra offensiva e che può rappresentare un’arma nei contropiedi, un po’ come lo era Duvan Zapata. Ma per essere un giocatore da Napoli deve farsi sentire di più in area di rigore e migliorare dal punto di vista realizzativo. Non a caso, prima dello stop, aveva segnato solamente 2 reti in 10 presenze.

Uno dei tanti difensori a cui si starebbe pensando per il dopo Koulibaly, in caso di partenza del senegalese, è Robin Koch del Friburgo. Il 23enne tedesco è ritenuto da molti un ottimo talento e potrebbe rappresentare il futuro della sua nazionale.

Il rientro in campo però non è stato particolarmente esaltante. Koch ha giocato 3 delle 5 partite adattato a centrocampo e 2 come centrale di difesa. Da mediano si è mosso piuttosto bene, dietro un po’ meno. Nella sfida persa in casa contro il Werder Brema un errore difensivo generale permette a Bittencourt di portare in vantaggio gli ospiti in contropiede al 19’ di gioco. Mentre nel match successivo in casa contro il Francoforte, con i suoi in vantaggio per 1-3, la responsabilità sul gol del 2-3 che poi diventerà 3-3 nel finale è tutta sua. Prima perde il pallone al limite dell’area sul pressing di Gacinovic, poi, dopo averlo recuperato, cerca un retropassaggio al suo portiere servendo il centrocampista avversario Kamada che va a segno. Bisognerà dunque valutare col tempo se Robin Koch sarà in grado di guidare la difesa di una grande squadra.

Come sostituto di Callejon invece il Napoli avrebbe in mente Milot Rashica del Werder Brema. Il giocatore kosovaro è un ala destra a piede invertito molto bravo nei cross e quindi adattabile a destra.

Al rientro in campo ha giocato da titolare 4 delle 5 partite disputatesi finora, tutte sfide non semplici per il Werder che si trova al penultimo posto. Contro il Leverkusen è arrivata una sonora sconfitta per 1-4, poi la vittoria in trasferta per 0-1 contro il Friburgo ma piuttosto sofferta. Nel pareggio casalingo a reti bianche contro il Monchengladbach Rashica è uno dei migliori in campo, molto propositivo e alla continua ricerca di un gol che non arriva. Anche alla Veltins Arena contro lo Shalke non gioca male adattato da seconda punta, ma a brillare è il solito Leonardo Bittencourt che regala la vittoria ai suoi.

Nonostante la sciagurata posizione di classifica del Werder, Rashica prima dello stop ha collezionato un bottino personale di 7 gol e 5 assist. Anche lui 23enne, di sicuro può ancora crescere, magari in una squadra come il Napoli. Restano comunque da sciogliere i nodi legati alle cessioni, ma i calciatori interessati al momento pensano soltanto a concludere la stagione nel migliore dei modi. Sarà dunque il calciomercato estivo, che inizierà a settembre, a darci le risposte che attendiamo.