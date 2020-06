Quanto vale il finale di stagione per il Napoli?

Il finale di stagione sarà decisivo. Sportivamente, ma non solo. Il Napoli potrebbe infatti ancora incassare un cospicuo gruzzolo di milioni, che permetterebbero al club di De Laurentiis di sopperire al mancato raggiungimento della Champions League.

Il Mattino ha riportato – nella sua edizione di oggi – anche alcune cifre. Se dovessero vincere la Coppa Italia, gli uomini di Gattuso garantirebbero già 8.6 milioni di euro. Il premio per i diritti tv della coppa nazionale ammontano (da soli) a 5.3, a cui andrebbero sommati i ricavi della partecipazione alla Supercoppa.

Poi c’è il discorso delle coppe europee. Secondo il Mattino, se il Napoli dovesse centrare la qualificazione all’Europa League potrebbe incassare circa 3 milioni di euro. Tuttavia – secondo Calcio&Finanza – il sesto posto una cifra vicina ai 10.9 milioni di euro totali, a cui vanno sommati i premi per l’accesso ai gironi: che dovrebbero essere poco meno di 10 milioni.

In caso di Champions, invece, la situazione cambierebbe molto. Stando ai dati dello scorso campionato, un eventuale quarto posto vale circa 14 milioni, a cui dovranno essere aggiunti i premi UEFA per la Champions, che vanno dai 40 ai 50 milioni. Insomma, questo cambierebbe di molto anche gli scenari di mercato e appeal del Napoli. Che in questo finale di stagione ha molto da giocarsi. Come sempre: sportivamente e non.