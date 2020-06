Dopo la terribile notizia che ha colpito e straziato il cuore della famiglia Gattuso, tutto il popolo, napoletano e non, si stringe attorno al mister azzurro e alla sua famiglia. Di gare ne ha giocate tanto quando era calciatore, questa è la più dura da vincere.

Dopo mesi in cui ha lottato contro un male tremendo, la sorella Francesca non ha più retto. Ora tocca al mister reggere e far trapelare la solita grinta che gli appartiene, cacciare gli artigli anche dopo un lutto del genere. La filosofia di vita secondo la quale un guerriero combatte e non si arrende mai sembra essere nata dopo Rino Gattuso.

Il messaggio di stamattina in cui il tecnico ringrazia tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto e vicinanza, è condito da un”Ci rivedremo domani in campo”. Una frase sintetica, concisa e ferma al posto giusto: simbolo di un uomo che guarda sempre al futuro e si rialza nonostante le avversità della vita.