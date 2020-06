Sono passati quasi tre mesi da quando il Coronavirus ha costretto il calcio in Italia a fermarsi. Ma nella riunione di giovedì scorso tra il ministro Spadafora e i principali enti calcistici italiani si è deciso che il pallone ricomincerà a rotolare anche nel nostro paese. Lo svolgimento e la conclusione di Serie A e Coppa Italia sono pur sempre relativi, in quanto dipenderanno esclusivamente dalla curva dei contagi da Covid-19. In tal caso è pronto un piano B, con playoff e playout, e anche un piano C che consisterebbe nella sospensione definitiva.

Parlando del piano A, quello che ci interessa per ora, bisogna fare riferimento al protocollo FIGC approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico. Le norme di sicurezza prevedono il rispetto del distanziamento al di fuori del terreno di gioco, determinate misure da adottare in caso di positività al virus e l’ingresso allo stadio al massimo di 300 persone. Questo perché, per adesso, le partite si disputeranno a porte chiuse. Nonostante si spera di poter rivedere anche gli spettatori sugli spalti, magari pochi e distanziati, stiamo parlando di un ipotesi attualmente destinata a rimanere tale. E comunque pochi spettatori sono pur sempre meglio di uno stadio vuoto, ma di certo non saranno mai come uno stadio pieno.

Il Napoli riprenderà a giocare il 12 o il 13 di giugno con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter e l’eventuale finale in programma il 17. Mentre il 20 tornerà il campionato, con gli azzurri che inizieranno il 23. La squadra di Gattuso arriverà alla sfida di coppa contro l’Inter con un prezioso vantaggio, in virtù dello 0-1 ottenuto nell’andata a San Siro. Ma per una partita del genere, contro una squadra come quella di Antonio Conte, la spinta del San Paolo sarebbe stata di vitale importanza.

E anche nella possibile finale all’Olimpico, nel caso in cui dovesse arrivarci, il Napoli giocherebbe senza l’appoggio dei propri sostenitori. E lo stesso vale per le restanti partite di campionato che attendono gli azzurri, che ripartono da un sesto posto in classifica a -9 dalla zona Champions.

Il pubblico di Fuorigrotta ha avuto spesso un ruolo importante nella conquista di risultati positivi in casa. E sicuramente avrebbe potuto continuare ad essere d’aiuto in vista della ripresa. Si è constatato inoltre che ci sono squadre di Serie A in grado di realizzare una determinata quantità di gol grazie al sostegno dei propri tifosi. Stiamo parlando di squadre non di alta classifica, ma si potrebbe aggiungere anche il Napoli, che fa del San Paolo il suo 12esimo uomo.

Ma perché il tifo del pubblico di Napoli è così importante?

Per rispondere a questa domanda basta guardare alcune sfide che il Napoli ha vinto in casa. Sebbene per la maggior parte i meriti di una vittoria vanno dati alla squadra, in buona parte bisogna attribuirli anche al pubblico. E’ sufficiente pensare alle partite di Champions League, alla carica che il San Paolo riesce a dare ai giocatori già da prima del fischio di inizio, con l’urlo “The Champions”. Cosa che può essere utile anche per mettere pressione agli avversari, come quando a Yaya Tourè tremarono le gambe in quel Napoli-Manchester City 2-1 del 2011.

Ma va ricordato anche quando fu proprio lo stadio a fare gol. Con questa dicitura si fa riferimento al match tra Napoli e Chelsea in quella stessa stagione. Gli azzurri perdevano per 0-1 contro i blues ma al minuto 38 il Pocho Lavezzi ricevette palla ai 20 metri e nel momento in cui si preparava per calciare in porta, dalle gradinate si sentì un altro urlo: “Tira!”, e la conclusione dell’argentino si insaccò in porta.

Il sostegno dei propri tifosi sarebbe stato di grande aiuto per il Napoli ma gli azzurri, dopo aver dichiarato la Coppa Italia come obiettivo per questa stagione, si spera possano contare su un’altra carica, quella di Gennaro Gattuso. Questa stagione non è stata certo delle migliori ma è ancora presto per dichiararla fallimentare. Con il tecnico calabrese si è avuta una vera e propria rinascita dopo un periodo di crisi. Poi è arrivato il Coronavirus, e si è così interrotta una potenziale striscia positiva di risultati che avrebbero permesso di accorciare sulla zona Champions. Adesso però bisogna pensare prima alla Coppa Italia, per provare a regalare alla piazza una soddisfazione in un’annata finora non positiva.