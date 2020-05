Molti ricorderanno la sua potenza fisica e le sue galoppate in contropiede, portandosi a spasso la difesa avversaria. Ebbene, tra i tanti nomi a cui il Napoli sta pensando per il reparto offensivo c’è anche Duvan Zapata. Come tutti sanno, il colombiano classe ’91 ha già giocato per due stagioni in maglia azzurra, dal 2013 al 2015.

Benché non deludesse quasi mai quando veniva chiamato in causa, il titolare nel ruolo di prima punta è sempre rimasto Gonzalo Higuain, che nella stagione 2015/2016 sarebbe diventato insostituibile. Così Zapata fu ceduto all’Udinese in prestito per due anni. Con i friulani riuscì a trovare più spazio e ad andare per la prima volta in doppia cifra in Serie A. Nell’estate 2017 fece ritorno a Napoli, ma ormai nessuno credeva più in lui. Nonostante l’addio di Higuain, anche lui fu ceduto ma stavolta andò alla Sampdoria, prima in prestito per poi essere riscattato.

Anche con i doriani andò in doppia cifra in campionato, prima di trasferirsi all’Atalanta, che oggi ne detiene il cartellino. La prima stagione con i bergamaschi è stata di sicuro la migliore che Zapata abbia giocato in tutta la carriera. A dimostrarlo, oltre allo storico terzo posto conquistato dai nerazzurri, sono le statistiche e i risultati: 28 reti complessive in stagione di cui 23 in Serie A, qualificazione diretta in Champions League e finale di Coppa Italia, persa contro la Lazio.

La stagione corrente sarebbe dovuta essere per lui quella della definitiva consacrazione. Ma per via di un infortunio il colombiano non ha giocato per circa un mese, ed è fermo a 12 gol stagionali.

Duvan Zapata come già detto è un calciatore dotato di grande forza fisica, abile sulle palle alte e nei tiri in porta; all’apparenza potrebbe sembrare un semplice centravanti d’area di rigore ma non è così. E’ un attaccante in grado di fare reparto da solo e di partecipare anche alla manovra offensiva, restando comunque un punto di riferimento in area di rigore. Nonostante il Napoli non sia una squadra che cerchi spesso la profondità o che giochi molto in contropiede, il numero 91 dell’Atalanta potrebbe fare molto bene all’ombra del Vesuvio.

Ma non bisogna dimenticare dell’ormai certo rinnovo di Mertens, al quale è stato promesso di essere al centro del nuovo progetto. A tal proposito, resterebbero i dubbi sull’indiscussa titolarità di Zapata al centro dell’attacco. E inoltre bisognerebbe valutarne anche il valore di mercato, che secondo Transfermarkt è pari a 36 milioni di euro. Ma il presidente nerazzurro Percassi potrebbe chiederne molti di più per lasciarlo partire.

Resta comunque un’operazione intrigante, in quello che sarebbe un ritorno inaspettato dopo che il Napoli non aveva creduto nelle sue potenzialità e lo aveva lasciato partire.