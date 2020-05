Nella seconda parte di stagione, praticamente ancora in fase di preparazione e tra mille incertezze, il nuovo Napoli gattusiano si appresta a ricominciare il proprio percorso da dove lo aveva finito.

Si era vista una squadra brilllante prima dello stop forzato causa Covid-19, capace di rendersi protagonista in partite come quella di Champions contro il Barcellona dello scorso 25 febbraio. Un rullino di marcia che stava iniziando ad essere particolarmente efficace nell’economia dei risultati raggiunti. Poi è arrivato lo stop inatteso.

Le certezze del Napoli di Rino Gattuso rimangono in un certo senso immacolate, con Mertens ed Insigne pronti a riprendere da dove avevano finito. L’inserimento graduale di Politano e il centrocampo più solido fanno sperare per il futuro.

Ma i dubbi ci sono e non sono pochi: tiene banco il futuro di Koulibaly, Milik e Callejon. Non è di secondo ordine il problema dell’alternanza tra Meret e Ospina, la cui scelta tra uno dei due potrebbe provocare l’addio a fine stagione dell’altro. Il tema rinnovi sembra aver preso una piega positiva, come nel caso di Piotr Zielinski.