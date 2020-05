Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, il Napoli avrebbe deciso di puntare su Enzo Le Fee per il centrocampo del futuro. Molto probabilmente ci sarà almeno una cessione in questo reparto, e quindi il direttore sportivo Giuntoli si sta dando da fare per cercare dei rimpiazzi.

Enzo Le Fee è un calciatore francese nato a Lorient nel 2000. A soli 8 anni entra nelle giovanili della squadra della sua città, da cui non si è mai separato, e l’anno scorso ha firmato il suo primo contratto da professionista. Quest’anno invece ha disputato il campionato di Ligue 2 da titolare con l’FC Lorient, che prima dello stop a causa Coronavirus era al comando della graduatoria.

Nel corso della stagione ha giocato sia come centrocampista centrale che come trequartista. E’ un giocatore molto tecnico e dotato di un’ottima visione di gioco. Durante la manovra offensiva il pallone passa molto dai suoi piedi in quanto tende spesso a smarcarsi per ricevere la sfera e servire i compagni. I contropiedi invece partono proprio da una sua giocata: salta l’uomo, crea superiorità e lancia i compagni nello spazio. Ci sono però anche alcuni aspetti che potrebbe migliorare, ossia la condizione fisica, così da poter giocare anche a ritmi elevati, e la fase realizzativa.

Enzo Le Fee si presenta dunque come un ottimo prospetto per il futuro, valorizzato molto dal Lorient che potrebbe chiedere 5 milioni di euro per il suo cartellino. Ma difficilmente a Napoli potrebbe giocare da titolare fin da subito. Quindi, vista la possibile partenza di Allan, cosa cambierebbe nel centrocampo azzurro?

Con il suo arrivo, il Napoli a centrocampo si ritroverebbe con Demme, Zielinski e Fabian Ruiz come titolari, e se dovesse partire anche lo spagnolo allora bisognerebbe necessariamente acquistare un calciatore di maggior spessore di Le Fee. Come riserve invece ci sarebbero il giovane francese, Lobotka ed Elmas. E, volendo concedere un certo minutaggio anche alle seconde linee, gli ultimi due potrebbero trovare più spazio.

Infatti il Napoli quest’anno ha avuto ben 4 giocatori in grado di poter giocare da titolari a centrocampo: Zielinski, Ruiz, Allan e Demme. Con la cessione del brasiliano e l’acquisto di un giovane promettente da far crescere col tempo, si ridurrebbe la concorrenza per un posto da titolare. Allora, giocatori come lo slovacco e il macedone avrebbero maggiori possibilità di giocarsi le proprie chances.

Quanto converrà dunque al Napoli privarsi di un giocatore del calibro di Allan per acquistare un giovane talento tutto da scoprire come Le Fee?