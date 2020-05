É lontano, Callejon dopo 7 anni di onorata presenza sarebbe su un punto di non ritorno da Napoli. Arrivato da Madrid, José aveva solamente 26 anni, molti tifosi ebbero dei dubbi sull’ex “Galácticos” e solamente dopo poche giornate si capì il talento straordinario dello spagnolo. Con Benitez apprese le basi, si consacrò come ala e poteva giocare anche come punta, con Sarri ebbe il battesimo di fuoco. Proprio con il mister apprese la famosa giocata che interpreta il calcio spettacolo, il sarrismo, cioè la palla tagliata per Insigne. Lo spagnolo ha vissuto epoche importantissime, sembra irreale che non possa rinnovare visto la sua assidua continuità e il suo affetto verso i tifosi. Jose ha dimostrato da subito le sue qualità, gol su gol nella prima stagione per poi specializzarsi negli assist. Manca poco, l’agente non vuole cedere e così anche il patron azzurro. José è protagonista di una fiaba che sembra sempre più vicina alla triste fine.