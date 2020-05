Quale sarà il prossimo acquisto del Napoli per il nuovo progetto? Una domanda sulla quale si possono aprire numerosi scenari, ma che avrà un’unica risposta. Oggi vogliamo focalizzarci sull’asse di mercato tra la società azzurra e quella dell’Hellas Verona, che continuano a mantenersi in contatto dopo le varie trattative intavolate a gennaio. Trattative che si sono presentate tutte in forma unilaterale, in quanto è sempre stato il Napoli ad interessarsi ai calciatori gialloblù.

L’Hellas Verona è stata una vera e propria rivelazione di questo campionato di Serie A. Neopromossa insieme a Brescia e Lecce, sembrava destinata a dover affrontare un cammino difficile, lottando per non retrocedere. Invece ha iniziato a collezionare punti salvezza fino ad arrivare nella prima metà di classifica inserendosi nella corsa all’Europa League. Il principale punto di forza degli scaligeri è stata senza dubbio la rosa, composta da molti giovani valorizzati col tempo e finiti sui taccuini dei direttori sportivi di squadre importanti. Squadre come il Napoli, che da gennaio ad oggi ha messo gli occhi in tutto su 5 calciatori veronesi.

RRAHMANI Ad oggi l’unico acquisto già definito è quello del capitano della nazionale kosovara, che vestirà dunque la maglia azzurra al termine della sua avventura veronese. Amir Rrahmani è stato ingaggiato per rinforzare il comparto difensivo che rischia di indebolirsi pesantemente vista la possibile partenza di Koulibaly. Finora con Ivan Juric ha sempre giocato come laterale nella difesa a 3, ma per le sue doti fisiche potrebbe anche adattarsi come centrale nella linea a 4 di Gattuso.

AMRABAT Sembrava fatta a gennaio anche per il marocchino Sofyan Amrabat. Sembrava…perché dopo aver trovato l’accordo con il Verona l’operazione è poi sfumata e il giocatore ha accettato la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato. Una scelta legata probabilmente alla garanzia di un ruolo da titolare che probabilmente a Napoli non avrebbe ricoperto.

KUMBULLA Altro grande obiettivo dei partenopei è il difensore albanese Marash Kumbulla, che però sembra preferire altre mete per il suo futuro. Nella rosa dell’Hellas è il calciatore che vale di più e bisogna anche considerare che ha appena 20 anni. Un altro difensore molto tecnico che tende spesso e volentieri a staccarsi dalla linea difensiva per uscire in pressing sul portatore di palla. E inoltre ha ottime capacità anche in fase di impostazione e potrebbe senza dubbio fare comodo al Napoli, che per adesso deve accontentarsi di Rrahmani.

FARAONI Un obiettivo di cui si sta parlando proprio in questi giorni è l’esterno destro, Marco Davide Faraoni. Durante la sua carriera Faraoni ha sempre avuto il vizio del gol. Stiamo parlando infatti di un giocatore che ama inserirsi alle spalle della difesa e proporsi sulla fascia andando a cercare il cross. Nonostante nel Verona giochi come laterale di centrocampo, il Napoli lo avrebbe inserito nella lista dei desideri per il ruolo di terzino destro in caso di partenza di Hysaj.

PESSINA Altro giovane giocatore valorizzato dai gialloblù è Matteo Pessina. Anche qui restano i dubbi sul ruolo che potrebbe eventualmente ricoprire all’ombra del Vesuvio. Questo perché Pessina durante la stagione ha sempre giocato come trequartista agendo alle spalle della prima punta, e come tutti sanno il modulo del Napoli di Gattuso non prevede questo ruolo. Ma nonostante ciò potrebbe essere il sostituto di una delle due mezze ali titolari e resta dunque un profilo interessante da tener d’occhio.

JURIC Concludiamo questo articolo non con un calciatore, ma proprio con l’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric. Ebbene sì, perché anche lui è stato accostato al Napoli durante la sessione invernale di calciomercato. Ma la società campana starebbe per confermare Gennaro Gattuso in panchina, anche se con il tecnico croato sarebbe potuto iniziare un progetto da non sottovalutare.