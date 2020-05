EDITORIALE – La rivoluzione d’agosto, chi parte e chi resta…

Non siamo in Russia, siamo sotto l’ombra del Vesuvio, ma ci sarà lo stesso una rivoluzione. Infatti ad agosto è assai probabile che i senatori del Napoli di Sarri abbandoneranno la nave.

Milik non vuole rinnovare e probabilmente seguirà l’ex tecnico toscano alla compagine bianconera mentre per Callejon il suo trasferimento è ormai quasi certo. Oltre al polacco e allo spagnolo abbiamo anche un’altra pugnalata, Mertens.

Infatti il belga, secondo le ultime, avrebbe deciso di non rinnovare: un coltello nel cuore per tutti coloro che si impersonano in quel ragazzo basso e scaltro, tipico scugnizzo di Napoli. Anche Koulibaly è tentato dal partire, molto probabilmente sponda Newcastle, mentre Allan è perseguitato da Ancelotti che lo vorrebbe all’Everton.

I sostituti tuttavia sono già in casa azzurra, Politano ad esempio che ha tanta voglia di giocare e che si era presentato in maniera ottima prima dello stop. A centrocampo l’unico che comanda è Demme, l’italotedesco sbrana ogni avversario e combatte su ogni pallone. Da considerare anche l’arrivo di Petagna che ha tanta voglia di fare ed aspetta il salto di qualità. Da pochi giorni però Napoli sogna l’arrivo di Ciro Immobile, l’attaccante torrese potrebbe finalmente far gioire il suo popolo e chissà diventare il vero ed unico Ciro. Sogno, utopia o ipotesi concreta? Ai posteri l’ardua sentenza…