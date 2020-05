Figli di una città, di una terra bellissima: stiamo parlando di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Loro, come altri, sono più di 2 semplici talentuosi calciatori: infatti, la loro storia, come anche quella di altri ragazzi campani( basti pensare a Izzo, Pisacane, Quagliarella), rappresenta un esempio da seguire per molti bambini e ragazzi e insegna a noi che con il sacrificio e la fatica si può andare lontano.

Insigne andava a lavorare con il padre da ragazzo e alla sera molte volte si addormentava negli spogliatoi durante un allenamento; anche Ciro Immobile ha imparato il prezzo della fatica e del duro sacrificio sulla sua pelle, ma oggi, guardandosi indietro, entrambi possono dire di avercela fatta.

Le loro strade si uniscono in un’altra città di mare, Pescara: loro 2, insieme a Verratti, rappresentano i 3 ragazzi simbolo di quel Pescara di Zeman, forse una delle squadre più ricche di talento e belle da vedere degli ultimi 20 anni, che stradominò la Serie B del 2011/2012.

Dopo quell’anno, le loro 2 strade si sono separate: Insigne è tornato a Napoli e gradualmente è diventato titolare. Purtroppo le critiche e i fischi di molti tifosi hanno influito sul suo rendimento con la maglia azzurra, la maglia dei “sogni”, ma Insigne, da lottatore, è sempre riuscito a rialzarsi e a trasformare quei fischi in applausi grazie al suo magico sinistro e a un atteggiamento che matura ogni giorno di più.

Immobile ha girato un po’: a Genova si era un po’ spento, ma a Torino la storia cambiò: infatti, grazie a Gianpiero Ventura, Ciro Immobile divenne un attaccante completo, capace di formare con Cerci la migliore coppia offensiva di quella stagione; le qualità di Immobile stregarono Jurgen Klopp, che lo volle a tutti i costi nel suo Dortmund. Purtroppo in Germania non andò molto bene, anche perché l’attaccante campano aveva grossi problemi con la lingua; dopo un anno e mezzo, andò in prestito al Siviglia, dove riuscì anche a segnare contro il Real di Benitez, ma neanche lì fu capace di lasciare il segno.

Allora, ad inizio 2016 Immobile decise di tornare dal suo vecchio maestro Ventura e in 6 mesi riuscì a formare una buona coppia anche con il Gallo Belotti, altro obiettivo azzurro.

Nell’estate 2016 Immobile era un attaccante svincolato, in cui pochi credevano, tranne la Lazio di Lotito: infatti, la Lazio lo prese per 8,5 milioni, facendo un grande affare: in questi 3 anni e mezzo, Ciro è riuscito a migliorarsi ancora: in ogni stagione ha superato la soglia dei 20 goal e in questa stagione sorprendente e inaspettata per la Lazio, ha segnato 27 goal in 26 partite.

Ciro è felice in maglia biancoceleste, si sente un leader e vuole continuare il suo percorso nella Capitale anche il prossimo anno in vista della Champions e dell’Europeo; anche se il Napoli è disposto a tutto pur di accontentare Gattuso e dargli un grande bomber come Immobile per potenziare l’attacco.

Chissà se ci sarà la reunion degli scugnizzi: tutti si augurano di ciò, a partire dal suo amico fraterno Insigne.