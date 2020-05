Siamo alla fine di un’era iniziata con Rafa Benitez e, a quanto pare, conclusa da Carlo Ancelotti. Dopo gli anni d’oro in cui il team partenopeo poteva vantare un meccanismo valido, ripetuto mnemonicamente ed efficace al tempo stesso, ora bisogna voltare pagina.

Anche gli amori duraturi terminano e quello tra il Napoli e alcuni calciatori azzurri è destinato a terminare. Si ipotizza una vera e propria rivoluzione in attacco, con due possibili partenti tra Milik, Mertens e Callejon. Gli ultimi due hanno segnato la recente storia azzurra con prestazioni al top in ogni frangente della loro esperienza in azzurra.

Gli anni del calcio spettacolo firmato Maurizio Sarri hanno fatto sognare un popolo che non provava emozioni simili ormai già da diversi anni. I tifosi partenopei hanno visto svanire un sogno che già accarezzavano dolcemente tra le mani, una sorta di pura illusione. Poi i due anni a ritmi alterni di Ancelotti.

La speranza è che il ciclo finito possa presto tramutarsi in una nuova serie di annate gloriose, capitanate da Rino Gattuso. Il nuovo leader azzurro che ha fatto sentire la propria voce e grinta, riportando entusiasmo in una piazza demoralizzata dal rendimento mediocre ancelottiano. Ai posteri l’ardua sentenza.