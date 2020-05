Ormai è una corsa a due tra il Napoli e l’Everton di Carlo Ancelotti per il giovane difensore del Lille Gabriel Magalhães. Il giocatore in realtà aveva già fissato una data per le visite mediche con i Toffees (clicca qui per saperne di più). Ma per via del coronavirus non c’è mai stato alcun incontro con il club inglese. E allora il Napoli avrebbe intenzione di fare un tentativo per convincere Gabriel a trasferirsi in Italia.

Ecco qui di seguito un approfondimento dettagliato su quella che è stata la carriera del giocatore finora con un’analisi anche dal punto di vista tecnico.

Gabriel dos Santos Magalhães è un difensore centrale nato in Brasile, a San Paolo, nel 1997. Nel 2016 esordisce da professionista con i brasiliani dell’Avai nel Campeonato Brasileiro Serie B. Nel 2017, invece, durante la sessione invernale di calciomercato, si trasferisce ai francesi del Lille. Lo stesso anno partecipa al Campionato sudamericano con la Nazionale Brasiliana Under 20.

Gabriel è un calciatore con ottime potenzialità e ampi margini di crescita. E’ dotato di una buona tecnica di base che deve comunque migliorare, anche se le azioni offensive partono spesso dai suoi piedi. Un’altra caratteristica tecnica è invece la bravura nell’uno contro uno che si va ad unire ad una notevole abilità nei tackle.

Per quanto riguarda l’asse Napoli-Lille bisogna dire che il brasiliano non è l’unico giocatore su cui la società azzurra ha messo gli occhi nell’ultimo anno. Infatti il d.s. Giuntoli aveva segnalato alla dirigenza anche Pepè, grande obiettivo estivo trasferitosi poi all’Arsenal, e Soumarè. Questi giocatori per l’appunto erano stati valorizzati dalla squadra francese dopo il secondo posto ottenuto in campionato nella stagione 2018/2019. E ad essi si vanno ad aggiungere anche Victor Osimhen e Domagoj Bradaric, acquistati dal Lille la scorsa estate.

In questa Gabriel ha giocato 24 partite su 28 in Ligue 1, è stato titolarissimo in Champions con 6 su 6 e ha collezionato in tutto 4 apparizioni nelle coppe nazionali. Secondo Transfermarkt ha un valore di 17,5 milioni di euro e potrebbe anche essere pronto per un salto di qualità. Bisognerà vedere se soffrirà la pressione di un club importante come l’Everton o il Napoli. Ma dato che ha già fatto esperienza in Champions, potrebbe anche ambientarsi senza difficoltà.