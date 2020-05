Kalidou Koulibaly sembra ormai destinato a lasciare il Napoli non appena partirà il calciomercato. Il senegalese è il calciatore che vale di più tra tutti i componenti della rosa. Aurelio De Laurentiis avrebbe potuto chiedere una cifra molto alta per lui (si parlava di oltre 100 milioni) se non fosse arrivato il coronavirus. Infatti in seguito all’emergenza sanitaria sono arrivate anche le difficoltà economiche e i valori di mercato sono inevitabilmente calati.

Finora sono state fatte tantissime ipotesi per un possibile sostituto da affiancare a Kostas Manolas. Il nome di maggior spessore finito sul taccuino del d.s. Giuntoli corrisponde a quello di Samuel Umtiti. Il difensore francese del Barcellona ha un valore di mercato di 32 milioni di euro secondo Transfermarkt ma la società catalana vorrebbe venderlo per una cifra intorno ai 50 milioni. I blaugrana hanno infatti bisogno di rinnovare la propria difesa in quanto Piquè ha 33 anni, Lenglet ancora non riesce ad esplodere e Umtiti, particolarmente quest’anno, ha avuto qualche infortunio di troppo. E quest’ultimo potrebbe essere il primo a dover fare le valigie.

La sua carriera

Samuel Umtiti nasce nel 1993 e inizia la sua carriera da professionista nel Lione. Nel 2016 viene convocato dalla nazionale francese per disputare l’Europeo. In tutto il torneo scende in campo in tre occasioni, tra cui la semifinale e la finale, persa contro il Portogallo. Lo stesso anno si trasferisce al Barcellona per 25 milioni di euro. Mentre due anni dopo vince il Mondiale con la Francia, stavolta giocando da titolarissimo e saltando una sola partita.

Capacità tecniche

Umtiti è un difensore che solitamente esce a pressare alto il portatore di palla, anche se la linea difensiva del Barcellona durante una partita si trova spesso in posizione avanzata. Il francese è molto abile nell’anticipo e sa tenere bene la posizione. E’ inoltre mancino e non se la cava male nemmeno in fase di impostazione. Ma va detto anche che ha anche un buon fisico e sa essere una garanzia in fase di marcatura senza temere i contrasti, un po’ come Manolas. A proposito di questo, un difetto è dovuto proprio ad alcuni interventi fin troppo energici.

Rispetto a Koulibaly

Kalidou Koulibaly, rispetto al difensore blaugrana, è un vero e proprio leader difensivo, fortissimo sulle palle lunghe e nell’uno contro uno. Ma per il resto i due si equivalgono, in quanto entrambi sono abili nel gioco aereo, nei contrasti, nelle marcature e nei passaggi. Inoltre, vedendola da un altro punto di vista, il Napoli andrebbe a comprare un giocatore già affermato a differenza dell’ex Genk che è arrivato da sconosciuto ed è esploso all’ombra del Vesuvio.

Al Napoli conviene prenderlo per rimpiazzare Koulibaly?

Assolutamente sì. Se il Napoli vendesse Koulibaly ricaverebbe una cifra più che sufficiente per portare Umtiti in azzurro. Un problema potrebbe essere rappresentato dagli infortuni, a causa dei quali il Barcellona starebbe pensando di liberarsene. Ma bisogna pensare anche a tutti gli altri nomi proposti per sostituire il senegalese: giocatori forti, ma non del livello di Umtiti, né tantomeno di Koulibaly. E se si aggiunge che i difensori più forti in circolazione sono assai difficili da acquistare, allora per gli azzurri sarebbe l’operazione ideale.