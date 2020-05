Il tempo sta per scadere

Passano le settimane in maniera inesorabile, ma la situazione dell’attacco partenopeo è ben lontano dal risolversi; infatti, i 2 uomini copertina, Mertens e Milik, continuano a temporeggiare e a prendere tempo.

L’ultima partita giocata dai 2 è stata Napoli-Torino del 29 febbraio: in quell’occasione Milik fu titolare e giocò una discreta partita, poi al suo posto entrò Mertens che realizzò l’assist per il 2-0 di Di Lorenzo.

Da quella partita il focus di tutti gli addetti ai lavori è passato dal campo al rinnovo: infatti, Mertens ha un contratto in scadenza al 30 giugno, mentre Milik nel 2021.

La situazione prioritaria è far rinnovare il folletto belga, che Gattuso ritiene prioritario per il suo gioco; al momento, Mertens VORREBBE restare a Napoli perché è diventato un figlio di questa città ed un accordo era stato persino trovato con il patron De Laurentiis. Poi, però, in questo lockdown le squadre interessate sono tornate alla ribalta: in Italia l’Inter lo vuole per integrare un attacco già spettacolare e Sarri lo rivorrebbe nella Juve.

Ma, nonostante le offerte allettanti, Ciro vuole evitare di “tradire” il Napoli giocando con un’altra squadra italiana e guarda con interesse alla Premier, campionato che affascina tutti: il Chelsea di Lampard, dopo un tentativo a gennaio, sta facendo una corte serrata per arrivare a lui, e sullo sfondo c’è anche il Newcastle dei nuovi sceicchi pronti ad acquistare numerosi top player.

Invece, le valutazioni cambiano se si pensa ad Arek Milik: infatti, la società vuole evitare di ripetere lo stesso scenario di Callejon e Mertens, giocatori che potrebbero partire a parametro zero. L’attaccante polacco ha la stima di Gattuso e De Laurentiis ha fatto un’offerta ben precisa, ma il polacco ha rifiutato perché chiede un ingaggio molto alto.

Su Milik ci sono alcune squadre italiane, ma anche lui ha interessi dalla Premier e dalla Bundesliga e, nonostante il prezzo alto che richiederà il patron partenopeo per lasciarlo andare, le pretendenti per il polacco non mancano.

Per loro “il tempo sta per scadere”: infatti, in attesa di sapere qualcosa in più sulla ripresa, Giuntoli deve iniziare a programmare il mercato e deve capire se sostituire tutti e 2 i bomber o lasciar andare solo 1 di loro due.