TOP & FLOP – Migliori e peggiori di febbraio

Termina il mese di febbraio del Napoli che conferma una rinascita azzurra in questi primi 60 giorni circa dell’anno. Gli uomini di Gattuso arrivano in zona Europa League grazie alle cinque vittorie (una in Coppa Italia), un pareggio in Champions e una sconfitta con il Lecce. In questi 29 giorni abbiamo due flop e due top.

TOP: Allan e Koulibaly

Un anno fa non avremmo mai pensato di trovare questi due nomi. Il brasiliano si è reso “protagonista” durante gli allenamenti: svogliato e scarico, Gattuso non lo perdona e il centrocampista diventa quasi la terza scelta dietro Lobotka e Demme. Il senegalese ha giocato una partita ed è stata l’unica sconfitta del mese. Poco attento in campo e troppe voci di mercato. Nonostante ciò gli azzurri cominciano a trovare le giuste misure nella linea difensiva. Dopo tutto quello che è successo da ottobre a gennaio, sembrano ancora le due voci al di fuori del coro.

TOP: Demme e Mertens

L’italo-tedesco è l’uomo che rappresenta la rinascita partenopea. L’episodio decisivo è il 2-3 che riporta il Napoli in vantaggio in casa della Sampdoria: da quel momento gli azzurri hanno ritrovato coraggio e sono tornati a correre. Delle gioca semplice e unisce difesa e centrocampo, un giocatore con un nome non altisonante, ma ha cambiato tutto lo scacchiere. Incredibile non aver preso lui o un giocatore simile a luglio, forse staremo parlando di un’altra stagione. Mertens lo si racchiude in due momenti: gol da centrocampo con la Samp e rete contro il Barcellona, due prodezze che lo portano in cima alla classifica di cannonieri del Napoli all time insieme a Marek Hamsik. Inoltre il rinnovo sembra vicino…