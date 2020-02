Lionel Messi e l’avversario numero uno: il San Paolo

Sale la tensione e cresce la passione.

Quasi sold out al San Paolo, che sta iniziando a popolarsi dalle 17:00 di questo pomeriggio.

All’arrivo degli spagnoli, i tifosi non hanno smesso di far sentire il loro calore ai nuovi arrivati. Assalto al pullman e all’hotel in cui hanno alloggiato, e tanti cori per Lionel Messi.

L’argentino, erede e ombra dell’unico calciatore in grado di essere ricordato in qualsiasi continente, è concentrato sul match e non lascia trasparire troppe emozioni.

Il peso che porta sulle spalle è quello di dover dimostrare di essere all’altezza, di chi, in quello stadio, ha scritto la storia e ha fatto sognare un popolo intero.

Ma stasera verrà travolto dal suo vero nemico: il San Paolo.

Coloro che l’hanno accolto osannandolo, stasera saranno contro di lui per cercare di impedirgli qualsiasi movimento e fermarlo psicologicamente, siccome tutti sanno che è difficile fermare la Pulce in mezzo al campo, e per sottrargli il pallone non servirà solo la tecnica e la tenacia dei calciatori.

Il San Paolo sarà, ora più che mai, il dodicesimo uomo in campo, l’arma in più in grado di affrontare la ‘brigata spagnola’.

Testa e cuore, è la notte dei Campioni!