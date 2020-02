Come Setien sta cambiando il Barcellona

Questa sera Napoli e Barcellona si affronteranno per gli ottavi di finale di Champions League. Gattuso sfiderà uno dei suoi maestri, come ammesso dal tecnico azzurro in conferenza stampa: Quique Setien. Lo spagnolo è ormai da un mese sulla panchina del Barcellona, ma ha già portato accorgimenti importanti.

Per capire come Setien stia cambiando, o meglio facendo ritornare, il Barcellona è bene partire da lontano. L’attuale allenatore del Barça ha ereditato infatti una situazione molto complessa: Valverde aveva cominciato una sorta di rivoluzione tattica, cominciata con l’abbandono dopo un decennio del 4-3-3 e terminata con una squadra quasi irriconoscibile considerate le caratteristiche del barcelonismo.

La squadra di Messi, negli ultimi anni, aveva quasi accantonato, o comunque coltivato meno, due principi fondamentali del tiki-taka: la cura maniacale dell’uscita bassa e dei passaggi corti e l’aggressione alta in fase di non possesso.

Due principi fondamentali per il calcio di Setien, come ha mostrato già al Las Palmas e al Betis, e che l’allenatore spagnolo sta riproponendo. A dimostrazione di questo intervengono i dati: dal suo arrivo il Barcellona ha aumentato il numero dei passaggi (più di mille ogni 90 min) e abbassato il tempo medio di riconquista della palla da 10 a 6 secondi.

Dopo qualche passaggio a vuoto, come la sconfitta di Valencia, la squadra ha negli ultimi tempi preso anche continuità. Non a caso ha scavalcato il Real in Liga tornando al primo posto, proprio prima del Clasico di domenica sera.

Insomma, il Barçagate sta influenzando sicuramente le prestazioni dei blaugrana e in un mese Setien non può aver certo messo tutto a posto. Ma questa sera, con la mentalità che l’allenatore sta riportando in Catalogna, c’è davvero da preoccuparsi.

Con la speranza che il Napoli possa ripetere quelle prestazioni da squadra “europea” che l’hanno portato ad essere apprezzato contro le squadre più forti del mondo. Per informazioni chiedere a Liverpool e PSG.