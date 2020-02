Si avvicina Napoli-Barcellona, la partita dell’anno per tutti i tifosi e gli appassionati partenopei. Tutto l’ambiente partenopeo è carico a molla per questa partita; d’altronde, si sa, le partite di Champions hanno sempre caricato l’ambiente partenopeo .

Il Napoli, negli ultimi anni, ha vissuto grandi notti europee, soprattutto contro grandi squadre; top team del calibro di Manchester City, Bayern, Borussia, Chelsea, Arsenal, Real e i partenopei hanno sempre lottato sul campo, dando il meglio di loro.

Questa volta è il turno del Barcellona: i blaugrana sono in difficoltà, ma restano una squadra fortissima che ha in dote l’extraterrestre Messi, capace di siglare 4 reti nell’ultima partita di Liga. La Pulce sarà un altro campione che il San Paolo vedrà e fischierà, ma, stavolta, la prova più dura è per l’argentino, che dovrà inventare e stupire in quello che sarà per sempre lo stadio e la città di Maradona.

Per quanto riguarda il Napoli, Gattuso ha già fattpo un discorso alla squdra( leggi qui per l’indiscrezione), chiedendo ai suoi ragazzi di crederci e di non mollare. Infatti, non esiste un avversario imbattibile e il calcio è lo sport dove ci sono più possibilità che i miracoli accadano. La Champions ha già visto tanti miracolo, come la rimonta della Roma e del Liverpool sui blaugrana, la calvalcata del Tottenham e la scalata dell’Atalanta.

Questi esempi danno la lezione che in Champions niente è prevedibile, per cui il messaggio è uno:

DAI, NAPOLI, CREDICI E FACCI SOGNARE!!!