Eljif Elmas, arrivato come terzo rinforzo estivo del calciomercato azzurro, è subito entrato nelle grazie dei partenopei.

Macedone, classe ‘99, proveniente dal campionato turco che non è propriamente tra i più conosciuti e seguiti in Europa, per cui il bagaglio informativo sul nuovo acquisto azzurro è sicuramente scarno e ridotto ma non è mancato dal mettersi in mostra dal primo momento che ha messo piede sul manto erboso.

IL SUO RUOLO

E’ quel tipo di giocatore che può agevolmente disimpegnarsi in ogni ruolo del centrocampo. Destro naturale, abile nel calciare anche col piede apparentemente debole. Centrocampista universale e moderno, a suo agio col pallone tra i piedi e nonostante i soli 20 anni possiede già elevate doti tecniche ed una spiccata personalità che è emersa proprio durante il match contro la Sampdoria.

UN DIFETTO IMPORTANTE

I ‘blucerchiati’ hanno mostrato tutta la loro grinta dopo il gol di Quagliarella e Elmas, dopo essere andato a segno per la prima volta con la maglia azzurra, ha ben pensato che fosse il momento di ricordargli che in campo è solo una squadra a comandare. Jakub Jankto stava per riprendere il pallone dopo una rimessa laterale assegnata al Napoli che il ceco credeva fosse della Samp. Con fretta e senza guardare il calciatore si apprestava a rimettere la palla in campo quando il macedone gli rifila una manata dalle spalle di Gattuso. Panchina e compagni di squadra hanno dovuto dividere i due, che si stavano scaldando. L’episodio è, poi, ovviamente terminato con un’ammonizione per entrambi.

Che abbia una gran bella personalità non è cosa sconosciuta infatti tra i limiti da migliorare c’è un’irruenza eccessiva. Lo confermano proprio le cifre: in 93 presenze raccolte in carriera prima di approdare all’ombra del Vesuvio, il talento macedone è stato ammonito 20 volte.

Non sono molti ma neanche pochi considerando gli impegni cui il Napoli deve fronteggiare e la presenza che viene richiesta a tutti.

Un aspetto su cui sicuramente lavorerà poiché grinta e voglia di migliorarsi non gli mancano di certo.