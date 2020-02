Gattuso, solo grinta? Decide Ranieri

Carichi di lavoro, nuovo disegno tattico e rispetto per le caratteristiche dei calciatori: sono questi gli ingredienti dell’operato di Gennaro Gattuso, allenatore schiavo del suo profilo goliardico e riconosciuto solo per la grinta. Rino è anche altro, e i frutti del suo lavoro si sono visti contro Lazio e Juventus. Il 4-3-3 non ha ancora salvato il Napoli, ma l’effetto che ha avuto su Insigne è sotto gli occhi di tutti. Il 24 si esprime al meglio come attaccante di sinistra e, ora, le sue caratteristiche sono finalmente rispettate ed esaltate.

Non solo il capitano, ma anche Piotr Zielinski rinasce nel suo ruolo naturale da mezz’ala sinistra di centrocampo. Tutta un’altra musica: meno compiti difensivi e maggiori possibilità di inserimento. Pure l’altro polacco, Arkadiusz Milik, sembra aver ritrovato lo smalto. Meno gol, vero, ma più lavoro per la squadra e gioco spalle alla porta. La settimana perfetta della doppia vittoria con prima e terza (potenzialmente seconda) della classe deve continuare con i tre punti di Genova, contro la temibile Sampdoria di Ranieri. Solo così il Napoli potrà rivedere la luce.