La confusione di Fabian Ruiz: ritrovarsi o partire?

Una delle missioni del nuovo tecnico azzurro, Rino Gattuso, sarà quella di riportare al suo massimo splendore lo spagnolo Fabian Ruiz.

Il calciatore, dopo la partenza del capitano Hamsik, ha sicuramente perso un gran punto di riferimento.

Questo lo ha portato ad essere lontano dagli standard di rendimento mostrati all’esordio in serie A. Spesso è lento, quasi impacciato e poco efficace in zona gol. Non ha mai dato la sensazione di essere un trascinatore in grado di caricarsi la squadra sulle spalle e iniziare a verticalizzare delle azioni proprio partendo dai suoi piedi.

Sicuramente sul suo momento “no” ha inciso il rendimento di tutta la squadra e dopo l’ammutinamento il compito difficile spetta proprio al tecnico, che non dovrà ritrovare solo lui.

Attenzione però alle voci di mercato perché, secondo molti quotidiani spagnoli come Cadena Ser, i blancos sono piombati pesantemente su Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace da tempo alla squadra di Zidane, che pare abbia già fatto un’offerta intorno ai 70 milioni. Restano molti i dubbi sulla situazione poiché il ragazzo non ha ancora firmato il prolungamento, forse vuole attendere la prima mossa di mercato azzurro.

Infatti, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, il Napoli formalizzerà un’offerta per Lobotka al Celta Vigo. I due club non hanno ancora le idee chiare sul prezzo, ma a quanto pare manca solo la firma.

Però l’arrivo dello slovacco dovrà coincidere con un’esclusione eccellente a centro campo. Considerato che Allan è l’unico incontrista a disposizione di Gattuso, l’escluso dovrebbe essere uno tra Zielinski e Fabian Ruiz.

Per il polacco mancano pochi dettagli per un rinnovo fino al 2024, con un raddoppio dell’attuale ingaggio. Mentre lo spagnolo non ha da subito mostrato una grande volontà nel rinnovare con i partenopei, complici forse le sirene spagnole che lo stanno confondendo.