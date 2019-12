Il 3° posto, per la peggior partita del 2019, va al match contro…

Il Cagliari arriva al San Paolo il 25 settembre con la speranza di strappare almeno un punto ai partenopei ma addirittura riesce a rubarne tre!

Dopo una serie di sette sconfitte consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato (l’ultimo successo sardo risaliva al 2009) la squadra di Maran riesce a fermare il Napoli di Ancelotti, che avevano sempre trovato gol nelle nove partite precedenti, costringendoli ad una sconfitta per 0-1.

LA GARA

Il primo tempo vola via con un approccio alla gara a dir poco pessimo e presuntuoso, senza troppi spunti.

Nel secondo tempo, con l’ingresso di Koulibaly al posto dell’infortunato Maksimovic, il Napoli fa salire il baricentro della squadra garantendo maggiore qualità e velocità nel gioco, costruendo diverse occasioni purtroppo non capitalizzate.

Il Cagliari è stato molto bravo in fase difensiva, già dal primo tempo si era chiuso in difesa riuscendo a contrastare le folate azzurre, cariche dopo la vittoria in Champions contro il Liverpool.

Anche in fase offensiva sono stati più determinanti i sardi che, capitalizzando in contropiede con Castro, l’unica vera occasione avuta nei 90 minuti, mette la palla in rete e segna il gol dello 0-1 portando la vittoria a casa.

CLASSIFICA

La sconfitta, in termini di punti, inizia a farsi sentire!

Il Napoli è al quarto posto a pari punti con Cagliari e Torino.

Sul podio restano l’Atalanta a 10 punti, la Juventus a 13 punti e capolista l’Inter con 15 punti.

Sarà l’inizio della caduta della squadra di Ancelotti, che aveva già iniziato a manifestare segnali di poca coesione e un atteggiamento svogliato.