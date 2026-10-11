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Moviola Gazzetta: rigore al Napoli giudicato molto generoso, giusta la ripetizione

Moviola Gazzetta rigore Napoli: penalty giudicato molto generoso, corretta la ripetizione e il mancato intervento VAR.

di · · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona
Foto: Joris / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Il rigore per il Napoli è stato considerato molto generoso secondo la moviola
  • Giusta la decisione di far ripetere il rigore per la posizione irregolare di Palmisani
  • Non ravvisate irregolarità sul 2-0 di Lang, mancano due ammonizioni nel match
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Il rigore assegnato al Napoli nel primo tempo contro il Frosinone viene definito "molto generoso" secondo quanto si apprende dalla moviola della stampa sportiva nazionale. Nel dettaglio, il penalty concesso dall’arbitro Feliciani sul contatto tra Hojlund e Cittadini è ritenuto un intervento lieve, soprattutto "alla luce delle direttive di Orsato". Tuttavia, viene considerato corretto che il VAR non sia intervenuto: il contatto effettivamente esiste e l’arbitro l’ha valutato in campo, e quindi non si è configurato un errore evidente che richiedesse una revisione.

La scelta di far ripetere il rigore, dopo la prima parata di Palmisani, è invece considerata corretta: prima che Hojlund tirasse, entrambi i piedi del portiere erano fuori dalla linea di porta, infrangendo il regolamento.

Nessuna irregolarità riscontrata, sempre secondo la stessa fonte, sul gol del raddoppio firmato da Lang: il contatto precedente tra Palmisani e Di Lorenzo viene giudicato come una situazione di normale dinamica di gioco.

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Sul versante disciplinare, sarebbero mancate due ammonizioni: una a Badiashile per una prolungata trattenuta e una a Raimondo per un intervento in ritardo.

Per ulteriori opinioni sulla decisione arbitrale di Napoli-Frosinone, è disponibile l’analisi di Marelli e la replica polemica di Esposito nell’articolo Marelli rigore Napoli-Frosinone: Esposito contesta l’ex arbitro, "Il rigore c’era tutto".

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