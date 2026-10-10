Il rigore Napoli VAR ha sbloccato la sfida contro il Frosinone al 29° minuto, ma la vera novità emerge dal confronto in panchina tra Massimiliano Allegri e Rasmus Hojlund, protagonista dell’episodio.

Dopo il fallo subito in area da Giorgio Cittadini, Hojlund ha deciso di calciare personalmente dagli undici metri nonostante dalla panchina arrivasse la richiesta esplicita di Allegri: "Perché non lo calcia Kevin?", la frase urlata dal tecnico, che avrebbe voluto vedere Kevin De Bruyne sul dischetto già al primo tentativo.

Il portiere Palmisani ha parato il rigore di Hojlund, ma il VAR è intervenuto per due irregolarità: Palmisani aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta, e almeno tre giocatori del Frosinone sono entrati in area prima del tiro, ottenendo un vantaggio sulla respinta. Di conseguenza, il penalty è stato fatto ripetere, con Allegri che, stavolta, ha imposto la sua scelta: De Bruyne si è presentato sul dischetto segnando il gol del vantaggio.

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Subito dopo la rete, Allegri ha esultato lanciando la giacca ed è stato immortalato mentre abbraccia Hojlund. Il danese, apparso inizialmente demoralizzato per l’errore e l’accaduto, ha poi chiesto scusa al tecnico durante l’esultanza collettiva.

L’episodio è stato descritto come "generoso" da Luca Marelli su DAZN per l’entità del contatto, ma il VAR non poteva intervenire trattandosi di valutazione di campo. La tecnologia, però, si è confermata fondamentale nell’applicazione del protocollo per la ripetizione del penalty.

Per approfondire la dinamica regolamentare e l’interpretazione arbitrale, rimandiamo all’articolo correlato Napoli, tutte le decisioni VAR in stagione: errori e conferme.