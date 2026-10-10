Luca Marelli, ex arbitro e opinionista, ha commentato gli episodi arbitrali di Napoli-Frosinone soffermandosi sul fallo da rigore assegnato agli azzurri. Intervenuto su DAZN, Marelli ha definito il rigore concesso al Napoli "generoso" per un episodio avvenuto in area su Hojlund.

“Rigore generoso concesso al Napoli per un lievissimo contatto su Hojlund in area di rigore”, ha dichiarato Marelli nell’analisi di fine primo tempo della sfida. L’ex arbitro ha poi aggiunto che il VAR non poteva intervenire essendo il tocco davvero minimo e "in dinamica potrebbe esser stato ingannato Feliciani".

Sull’episodio successivo, relativo alla ripetizione del penalty, Marelli ha spiegato che la decisione arbitrale è stata corretta. “Giusto poi ripetere il calcio di rigore sbagliato dal Napoli perché Palmisani muove il piede destro prima del tiro e anche il numero 14 del Frosinone Calò è entrato in area prima della conclusione del calciatore del Napoli”.

Marelli ha sottolineato, quindi, come le decisioni dell’arbitro Feliciani siano state votate al rispetto del regolamento sia per il fallo originario che per la ripetizione dal dischetto. Per ulteriori approfondimenti sulla moviola e la ripetizione del penalty, si può leggere anche l’analisi dedicata al rigore ripetuto dopo VAR in Napoli-Frosinone.