Napoli-Fiorentina: novità per i tifosi campani

Il Napoli sarà di scena sabato 13 settembre al Franchi contro la Fiorentina, e per l’occasione potrebbero arrivare importanti novità per i tifosi azzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si sta valutando un possibile ampliamento della capienza del settore ospiti, attualmente limitata a 340 posti a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nello stadio viola.

L’obiettivo sarebbe consentire a un numero maggiore di sostenitori partenopei di seguire la squadra a Firenze. Non è l’unica novità in vista: il quotidiano riferisce che si sta prendendo in considerazione anche l’apertura della trasferta ai residenti in Campania, una categoria spesso esclusa per motivi di ordine pubblico.

La decisione finale sulle modifiche sarà presa nelle prossime ore dalle autorità competenti, che dovranno sciogliere il nodo e confermare le modalità definitive per la trasferta. I tifosi del Napoli attendono con entusiasmo gli aggiornamenti, nella speranza di poter seguire la squadra in massa a Firenze.