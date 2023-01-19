Serie A, gli arbitri della 19^ giornata: c’è Di Bello per il big match Lazio-Milan

Diramate le designazioni arbitrali per la 19^ giornata di Serie A. C’è Di Bello per Lazio-Milan in programma martedì alle 20.45. Ecco il quadro completo:
H. VERONA – LECCE Sabato 21/01 h. 15.00
LA PENNA
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: DOVERI
AVAR: MANGANIELLO
SALERNITANA – NAPOLI Sabato 21/01 h. 18.00
CHIFFI
MOKHTAR – PALERMO
IV: VOLPI
VAR: NASCA
AVAR: MASSA
FIORENTINA – TORINO Sabato 21/01 h. 20.45
DIONISI
VIVENZI – CIPRESSA
IV: FELICIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LONGO S.
SAMPDORIA – UDINESE h. 12.30
MARIANI
DE MEO – CAPALDO
IV: COLOMBO
VAR: MARESCA
AVAR: MUTO
MONZA – SASSUOLO h. 15.00
PRONTERA
RANGHETTI – FIORE
IV: GUALTIERI M.
VAR: DI PAOLO
AVAR: ABBATTISTA
SPEZIA – ROMA h. 18.00
SOZZA
CECCONI – BERCIGLI
IV: PEZZUTO
VAR: FABBRI
AVAR: MANGANIELLO
JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45
MARINELLI
IMPERIALE – VALERIANI
IV: ORSATO
VAR: MASSA
AVAR: GIUA
BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 23/01 h. 18.30
MARCHETTI
ALASSIO – BACCINI
IV: SACCHI
VAR: PAIRETTO
AVAR: DI PAOLO
INTER – EMPOLI Lunedì 23/01 h. 20.45
RAPUANO
BERTI – SCARPA
IV: MARCENARO
VAR: BANTI
AVAR: FOURNEAU
LAZIO – MILAN Martedì 24/01 h. 20.45
DI BELLO
TOLFO – GALETTO
IV: ABISSO
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI