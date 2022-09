Il match contro il Monza sulla carta, doveva avere un aspetto molto diverso. In realtà la partita prende una piega molto strana fin da subito. Angel Di Maria mette la ciliegina sulla torta lasciando i suoi in 10. Infatti al 40′, l’argentino perde completamente la testa tirando una gomitata volontariamente sul volto del difensore Armando Izzo. Ovviamente la decisione arbitrale è il cartellino rosso. L’ex Psg lascia incredulo il campo e soprattutto crea un buco importante nello scacchiere di Allegri, che alla fine perderà 1 – 0, regalando i primi tre punti storici alla squadra di Berlusconi. Quest’oggi è arrivata la decisione finale, 2 giornate di stop per il Fideo. Dunque salterà Bologna e Milan.