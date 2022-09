Maurizio Mariani di Aprilia dirigerà la partita Milan-Napoli. Contro il Napoli nessun precedente, mentre sarà la 16 esima volta che arbitrerà i rossoneri: il bilancio è di 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nella scorsa stagione Mariani incontrò il Milan in occasione dei derby, uno 0-0 in campionato e un 3-0 per l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.