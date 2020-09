UFFICIALE – Designati arbitro e assistenti di Napoli-Genoa

Napoli-Genoa è un match sempre molto sentito da entrambe le tifoserie, che per diversi anni sono state unite grazie a un gemellaggio. Sia azzurri che rossoblu vengono da due successi convincenti alla 1° giornata di campionato (il Genoa ha vinto per 4-1 a Marassi contro il Crotone), e adesso si preparano ad affrontarsi allo stadio San Paolo domenica, ore 15:00. Sono da poco uscite le designazioni arbitrali della partita: il direttore di gara sarà Juan Luca Sacchi, coadiuvato da Lo Cicero e Rossi come assistenti di linea. La sala VAR verrà affidata alla coppia La Penna-Giallatini, Fourneau il quarto uomo.

Questa sarà la prima volta che Sacchi dirigerà il Napoli nella sua carriera; per il Genoa, invece, 2 sconfitte ed 1 vittoria nei 3 precedenti con il fischietto marchigiano.