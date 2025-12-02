Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: chance per Lucca dal 1′, la scelta su Politano

Domani è tempo di Coppa Italia al Maradona per il Napoli di Antonio Conte, che dopo la pesante vittoria sulla Roma, ospiterà il Cagliari per gli ottavi di finale alle ore 18:00. La gara sarà visibile in chiaro su Italia 1. Probabilmente ci sarà un po’ di turnover da parte degli azzurri in vista della gara contro la Juventus di domenica sera.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Vergara, Elmas, Politano, Ambrosino, Lucca. All. Conte

Cagliari (3-5-2): Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Adopo, Folorunsho, Obert, Esposito, Borrelli. All. Pisacane