Juventus-Udinese 3-0: Locatelli e un autogol fanno passare Spalletti

La Juventus all’Allianz Stadium non sbaglia contro l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia. Bianconeri che passano in vantaggio al minuto 23′ grazie ad un autogol di Palma. La squadra di Spalletti trova subito il raddoppio con David, che fa un gran goal da posizione difficile, ma la rete viene annullata per fuorigioco.
Nella ripresa al minuto 56′ Gatti esce per infortunio muscolare, da valutare la sua presenza domenica sera al Maradona contro il Napoli. La Juve, trova il raddoppio su calcio di rigore al minuto 69′ per uno steep on foot su McKennie. Dal dischetto si presenta Locatelli che spiazza Sava e fa 2-0.
Al minuto 95′ arriva il 3-0 segnato da Openda, ma ancora fuorigioco e quindi annullata anche questa rete.
Grazie a questa vittoria la Juventus accede ai quarti di finale e affronterà la vincente di Atalanta-Genoa.