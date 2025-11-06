Biglietti Napoli-Cagliari – Martedi parte la vendita: info e dettagli

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match valido per gli ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si disputerà mercoledì 3 Dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Dalle ore 12:00 di martedì 11 Novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 17 Novembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di martedì 18 Novembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.

Questi i prezzi per la fase 1 e 2 e per la fase 3:

CURVE INFERIORI 10,00€ 14,00€

CURVE SUPERIORI 14,00€ 20,00€

DISTINTI INFERIORI 20,00€ 25,00€

DISTINTI SUPERIORI 25,00€ 30,00€

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 30,00€ 35,00€

TRIBUNA NISIDA 35,00€ 40,00€

TRIBUNA POSILLIPO 45,00€ 50,00€

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 50,00€ 55,00€