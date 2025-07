Romano – Atletico Madrid, sondaggio per Raspadori: contatti con gli agenti

L’Atletico Madrid ha mostrato interesse per Giacomo Raspadori, anche se al momento non esiste alcuna trattativa in corso con il Napoli. A rivelarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso il proprio canale YouTube, raccontando un interessante retroscena risalente a fine giugno, inizio luglio.

Il sondaggio del club spagnolo sarebbe avvenuto in occasione della chiusura dell’operazione Ruggeri, tra l’Atalanta e l’Atletico stesso. In quel frangente, la dirigenza dei Colchoneros ha colto l’occasione per chiedere informazioni all’agente Tullio Tinti, lo stesso che cura gli interessi di Raspadori, valutando i margini di una possibile futura trattativa.

L’Atletico, che ha valutato anche altri profili come Ademola Lookman e ha recentemente acquistato Thiago Almada, non ha però dato seguito al sondaggio con una proposta formale. Attualmente, il club spagnolo sta concentrando i propri sforzi sulle cessioni, fase considerata necessaria per finanziare eventuali nuovi acquisti.

Il nome di Raspadori, tuttavia, resta monitorato, ed è possibile che, in base alle prossime evoluzioni del mercato, il discorso possa essere ripreso. Per ora, però, nessun passo concreto è stato compiuto verso il Napoli, che considera l’attaccante un elemento importante del progetto Conte.