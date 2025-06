Coppa Italia 2025-2026 – il tabellone: agli Ottavi potrebbe esserci il Cagliari, in semifinale possibile sfida all’Inter: i dettagli

Oggi è stato definito il calendario della Coppa Italia 2025-2026, basato sullo stesso regolamento dell’ultimo triennio. Le squadre che vi parteciperanno saranno 44, con il Bologna detentore del titolo che proverà a difenderlo anche il prossimo anno. Il tabellone sarà così composto: 8 società partiranno dal turno preliminare, 28 società dai 32esimi e 8 teste di serie che partiranno dagli ottavi di finale, il tutto in base ai risultati sportivi della scorsa stagione.

Tra le teste di serie, al primo posto c’è appunto il Bologna detentrice del titolo, a seguire il Napoli Campione d’Italia. Seguite poi via via dalle altre squadre in base al posizionamento in classifica.

Teste di serie:

Bologna

Napoli

Inter

Atalanta

Juventus

Roma

Fiorentina

Lazio

Le altre:

Milan

Como

Torino

Udinese

Genoa

Verona

Cagliari

Parma

Lecce

Sassuolo

Pisa

Cremonese

Empoli

Venezia

Monza

Spezia

Juve Stabia

Catanzaro

Cesena

Palermo

Bari

Sudtirol

Modena

Carrarese

Reggiana

Mantova

Frosinone

Salernitana/Sampdoria

Padova

Entella

Avellino

Pescara

Vicenza

Ternana

Audace Cerignola

Rimini

Date Coppa Italia 2025-2026:

Turno Preliminare: domenica 10/08/2025

Trentaduesimi: domenica 17/08/2025

Sedicesimi: mercoledì 24/09/2025

Ottavi di finale: mercoledì 03/12/2025 e mercoledì 17/12/2025

Quarti di finale: mercoledì 04/02/2026 e mercoledì 11/02/2026

Semifinali (andata): mercoledì 04/03/2026

Semifinali (ritorno): mercoledì 22/04/2026

Finale: mercoledì 13/05/2026

Cammino degli azzurri:

Il Napoli debutterà al Maradona dagli ottavi presumibilmente contro il Cagliari, poi se la vedrà con la vincitrice di Fiorentina-Como negli eventuali quarti, sempre in gara unica al Maradona. Possibile scontro con l’Inter in semifinale.