Coppa Italia, Milan-Bologna: orario e dove vederla

Domani sera alle 21:00 dallo Stadio Olimpico di Roma, Milan e Bologna si affronteranno in finale di Coppa Italia. La formazione di Italiano, torna in finale dopo ben 51 anni, e per l’ex Fiorentina, sarà la terza finale consecutiva nella sua carriera.

I rossoneri di Conceicao, dopo una stagione al di sotto delle aspettative e un posto Champions quasi perso si trovano a giocarsi la finale che, se dovessero vincere, li porterebbe automaticamente in Europa League la prossima stagione. Il Milan, ha già vinto un trofeo quest’anno, ovvero la Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Dove si può seguire il match? Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity o sul sito di Sport Mediaset.

Queste le probabili scelte dei due allenatori:

Milan (3-4-3): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez, Pulisic, Gimenez, Leao. all. Conceicao

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. all. Italiano