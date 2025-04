Coppa Italia, Empoli-Bologna: Italiano con i titolarissimi, c’è Dallinga

Alle 21:00 al Castellani, andrà in scena Empoli-Bologna, l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Gara storica per entrambe le squadre, con l’Empoli che si gioca la semifinale per la prima volta nella sua storia, mentre la formazione di Italiano ci ritorna dopo anni.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

Empoli (3-4-2-1): Seghetti, De Sciglio, Marianucciu, Tosto, Gyasi, Bacci, Kovalenko, Cacace, Solbakken, Fazzini, Colombo. all. D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda, Ferguson, Freuler, Orsolini, Odgaard, Ndoye, Dallinga. all. Italiano