Atalanta-Bologna 0-1: i rossoblù volano in semifinale, è storia

Al Gewiss Stadium, l’Atalanta perde per 0-1 contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che vola in semifinale di Coppa Italia. I rossoblù scrivono un pezzo di storia importante, visto che questo traguardo non viene raggiunto da 26 anni. Gara che nei primi 45′ minuti, è stata molto equilibrata da entrambe le parti.

Nella ripresa, il Bologna trova il vantaggio al minuto 80‘ grazie a Santiago Castro, che su cross di Lykogiannis insacca di testa e batte Rui Patricio. La squadra di Italiano, dovrà affrontare la vincente tra Juventus e Empoli.

La squadra di Gasperini, dopo aver raggiunto due finali negli ultimi anni, è stata eliminata ai quarti.