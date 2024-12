Coppa Italia, Juventus-Cagliari: Motta sceglie i titolarissimi, le scelte ufficiali

Tra poco all’Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa sono gli attuali campioni in carica, e cercheranno di passare sicuramente il turno anche per rispondere alle critiche post Venezia.

Il Cagliari di Nicola, cercherà di fare il massimo, per giocarsi la partita al meglio delle proprie possibilità. Queste le scelte ufficiali:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Conceicao, Yildiz, Mbangula, Vlahovic. all. Thiago Motta

Cagliari (4-4-1-1): Scuffett, Zappa, Palomino, Wieteska, Augello, Zortea, Marin, Prati, Deiola, Gaetano, Lapadula. all. Nicola