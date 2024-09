Come riporta Tuttosport, la Coppa Italia è un obiettivo dichiarato del Napoli di Antonio Conte: “Sì, ci mancherebbe: la Coppa Italia per il Napoli rappresenta un obiettivo dichiarato. Senza nemmeno condizionare il cammino in serie A che vede gli azzurri secondi a un solo punto di distacco dal Torino capolista. Antonio Conte ci crede e con lui tutti i calciatori della rosa, anche quelli che hanno finora giocato poco e che stasera hanno la possibilità di mostrarsi per il valore di cui dispongono“.