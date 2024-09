Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte, rivoluzionerà il Napoli per la partita di Coppa Italia contro il Palermo e lo farà per favorire l’impiego di chi sta giocando meno: “Antonio Conte ha voluto premiare il resto della rosa nel match di Coppa Italia di questa sera per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento al club. Una sorta di ringraziamento per quanto stanno facendo in ogni allenamento anche se non hanno avuto un minutaggio congruo in campionato“.