Cds – Neres, occasione da titolare contro il Palermo; sarà debutto dal primo minuto

Il Corriere dello Sport si è soffermato su David Neres, che è pronto ad debuttare con la maglia azzurra dal primo minuto nel match di Coppa Italia contro il Palermo: “L’uomo in più di questo avvio, il brasiliano tutto dribbling e fantasia che ha ricamato, cucito e servito tre assist nei primi tre spezzoni collezionati con Bologna (al Cholito), Parma (ad Anguissa) e Cagliari (a Buongiorno). La magica serie s’è fermata a Torino, nei 17 minuti – più recupero – che questa volta non sono stati sufficienti a calare il jolly che sarebbe stato davvero clamoroso. Va già bene così, per carità. Molto. Ma oggi per David sarà l’occasione di ricominciare dal primo minuto, di raccontare al Maradona che il suo calcio non è soltanto la sintesi di uno spaccapartite eccezionale, per chi non l’avesse ammirato all’opera negli anni della gloria con l’Ajax o magari con il Benfica“.