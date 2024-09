Palermo, Dionisi: “Gara con il Napoli difficile, ecco chi giocherà”

Alessio Dionisi allenatore del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club rosanero sulla sfida di Coppa Italia conto il Napoli, in programma giovedì 26 settembre alle 21:00 al Maradona. Queste le sue parole:

“Sarà una gara difficile, la prepareremo e proveremo a fare le cose in modo giusto, tenendo a mente che loro sono i favoriti. Questa partita sarà un occasione per alcuni giocatori che hanno giocato meno, ma che hanno espresso appena entrati, che la panchina ha grande qualità e la rosa è importante. Sarà una buona occasione per loro”.