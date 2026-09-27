TuttoSport – Le richieste di Anguissa per il rinnovo, e intanto ci sono altre squadre su di lui

Come tutti sappiamo, il contratto di Frank Zambo-Anguissa con il Napoli scade nel giugno del 2027, dunque al termine di questa stagione. Il club Partenopeo e l’entourage del centrocampista camerunese stanno provando a trovare una quadra per questa situazione difficile, ma le ultime notizie non sono rassicuranti. Secondo il quotidiano TuttoSport, gli approcci tra il ds del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente di Anguissa, Maxime Nana, non sono stati positivi, soprattutto dopo le richieste del calciatore.

Anguissa avrebbe chiesto al club un ingaggio di 6 milioni di euro, rispetto ai 3,6 milioni di euro che percepisce al momento. Nel frattempo l’Inter, il Milan e la Juventus, seguono con attenzione questa situazione, che potrebbe portare a un colpo a zero per una di queste squadre la prossima stagione.