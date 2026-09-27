TMW – La situazione per il futuro di Meret a Napoli

Tra i giocatori in scadenza di contratto con il Napoli nel giugno del 2027 c’é anche Alex Meret: in attesa del suo rientro in campo dopo l’infortunio contro l’Arsenal, il club riflette su quale potrebbe essere il futuro dell’estremo difensore classe 97. Come riportato da Tuttomercatoweb, entro la fine dell’anno, é previsto un incontro tra il club e l’agente di Meret, Federico Pastorello, dove l’obiettivo é tracciare la rotta per il futuro.

Se il Napoli dovesse confermare la centralità del progetto attorno alla figura di Meret, la strada verso il rinnovo del contratto si rivelerebbe in discesa, mentre in caso contrario si prenderanno serenamente strade diverse. I prossimi mesi saranno seguiti attentamente dai tifosi Partenopei per capire se Meret rimarrà ancora in squadra, o se sarà addio dopo ben 9 anni.