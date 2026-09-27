Il Mattino – Allegri può ritrovare 5 giocatori per la partita con il Frosinone

Inizio di stagione difficile per il Napoli che ha ottenuto solo 7 punti in queste prime 5 partite di campionato: é per questo motivo che la partita in casa contro il Frosinone in programma sabato 10 ottobre alle 20:45 (prima partita dopo la maxi-sosta per le Nazionali) é importantissima. Nel frattempo, arrivano buone notizie per Allegri che può ritrovare diversi giocatori dopo la sosta.

Secondo il quotidiano Il Mattino, sono vicini i rientri di Neres, Alisson Santos e Giovane. Per quanto riguarda la difesa, é lì che arrivano gli aggiornamenti più importanti: sono vicinissimi al rientro Marianucci e Beukema. I due centrali non sono mai scesi in campo dall’inizio di questa stagione, con Beukema che é rimasto sempre in panchina perché non ancora al 100% dopo l’infortunio a Dimaro, e Marianucci che non é nemmeno risultato tra i convocati per un infortunio al legamento collaterale mediale.