CorSport – McTominay potrebbe tornare presto ad allenarsi in campo

Il Napoli aspetta il rientro di Scott McTominay, che non gioca dalla partita contro il Como del 30 agosto, visto che si é dovuto operare al cuore, a Manchester, per aritmia benigna. Nel frattempo, il centrocampista scozzese si é rivisto al Training Center dove si é allenato individualmente in palestra: secondo il Corriere Dello Sport, potrebbe tornare ad allenarsi sul campo all’inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il rientro in campo, c’é la speranza di rivederlo già in campo sabato 10 ottobre contro il Frosinone (prima partita dopo la sosta), ma ipotizzare una sua convocazione per la partita menzionata é assolutamente prematuro, riporta sempre il Corriere dello Sport.