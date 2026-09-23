CdS – Nuovo stop con lesione per Anguissa, ci sarà contro il Frosinone? Al momento nessuna certezza



Nemmeno il tempo di rientrare contro la Fiorentina che Anguissa ha già rimediato un nuovo stop. Non è un inizio di stagione fortunato quello del centrocampista del Napoli che, a seguito del finale di gara disputato al Franchi, si è infortunato di nuovo. Stavolta, la diagnosi è quella di una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Quando tornerà in campo? Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



“Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Tornerà in campo in tempo per il Frosinone? La ripresa è tra poco meno di tre settimane, il 10 ottobre, e questa tipologia di infortunio prevede proprio qualche settimana per il recupero, però Frank è reduce da altri fastidi e dunque le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno e molto dipenderà anche dalle sue sensazioni e da come risponderà al lavoro personalizzato che andrà a svolgere. In sintesi, risulta difficile oggi prevedere con certezza quando potrà tornare in campo”.



