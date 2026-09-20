Milinkovic-Savic a DAZN: “La Fiorentina ha talento e giocatori forti”

Al termine di Fiorentina-Napoli 1-1, il portiere dei Partenopei, Vanja Milinkovic-Savic si é presentato ai microfoni di DAZN. L’ex portiere del Torino é riuscito a evitare la sconfitta alla sua squadra, compiendo una grande parata su Valdepenas nel secondo tempo. Ecco le sue parole:

“La parata su Valdepenas? E’ stato bravo lui a chiudere l’altro angolo, il resto era facile da fare. Sulle cose da migliorare bisogna chiederlo al Mister, non a me. Qualche occasione deve crearla anche la Fiorentina, hanno talento e giocatori forti ed é normale che qualcosa creino. Ci tocca lavorare, ovviamente, ma é anche normalità“.